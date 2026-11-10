На п’ятий рік війни уряд нарешті почав перейматися мобільними укриттями

Україна просить ЄС профінансувати 1200 мобільних укриттів, генератори та автобуси. Першими їх отримають Київ і прифронтові міста. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками розмови з єврокомісаркою з питань гуманітарної допомоги та управління кризами Аджею Лябіб.

На першому етапі в Україні планують встановити 1200 мобільних укриттів: 200 — у Києві та ще 1000 — у великих прифронтових містах. Для реалізації проєкту уряд розраховує на фінансову підтримку Європейського Союзу.

Крім того, Україна звернулася до європейських партнерів по додаткові генератори, автономні джерела живлення для квартир та обладнання для багатоповерхівок. Це має допомогти мешканцям переживати тривалі відключення електроенергії.

Окремо обговорювали постачання автобусів, які зможуть перевозити пасажирів під час блекаутів. Для роботи громадського транспорту та резервних джерел живлення також потрібне додаткове дизельне пальне.

Ще одним напрямом переговорів стали зміцнення наявних і будівництво нових мостових переправ, робота залізниці та логістика. За словами Корецького, сторони домовилися опрацювати кожен напрям, визначити конкретні потреби та підготувати можливі рішення.

Як повідомляло раніше ForUa, Київська прокуратура через відсутність мобільних укриттів подала до суду на міську владу.