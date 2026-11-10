Під прапорами націоналізму. Як мережа ультраправих каналів підігрує російській пропаганді

Анонімні телеграм-канали, які називають себе націоналістичними, поширювали маніпулятивні повідомлення про події на Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. Їхня риторика та інформаційні акценти збігалися з дописами проросійських блогерів Анатолія Шарія та Ігоря Мосійчука. Зокрема, вони представляли конфлікт навколо пункту дислокації Нацгвардії як народний протест проти нібито незаконної катівні, а блогерку Валентину Молоду, затриману за підозрою в причетності до організації заворушень, намагалися зобразити героїнею.

Про це йдеться в дослідженні Texty.org.ua, яке проаналізувало інформаційну кампанію навколо подій у Петропавлівській Борщагівці та взаємозв'язки між телеграм-каналами, блогерами й ультраправими угрупованнями.

Одним із головних учасників кампанії став телеграм-канал «Біла Варта», який має понад 6 тисяч підписників. Він заявив, що його учасники перебували на місці подій, і закликав підписників долучатися до протесту. Згодом адміністратори відредагували допис, прибравши заклик до небайдужих громадян приїжджати на місце.

Після завершення акції канал описував її як стихійний протест молоді проти людей, які нібито діяли від імені держави. Правоохоронців звинувачували в тому, що вони начебто намагалися контролювати перебіг акції та не відразу припинили її. Водночас канал поширював рекомендації приховувати обличчя після того, як поліція повідомила про ідентифікацію учасників заворушень.

За інформацією Національної поліції, із 130 ідентифікованих учасників протесту 24 поводилися агресивно, провокували конфлікт і підбурювали інших.

Насправді будівля, яку телеграм-канали називали катівнею, була пунктом дислокації Національної гвардії. Там тимчасово перебували мобілізовані та військові, яких повернули після самовільного залишення частини, перед відправленням до підрозділів або на підготовку.

За відтвореною «Радіо Свобода» хронологією, у приміщенні перебували 18 людей, а не близько 40, як стверджували в соцмережах. Чотирьом чоловікам знадобилася медична допомога, їх доправили до лікарні. Водночас Офіс військової омбудсменки Ольги Решетилової розпочав перевірку можливих порушень прав військовослужбовців. Такі факти потребують окремого розслідування, однак вони не підтверджують тверджень про катівню.

Окремим елементом інформаційної кампанії стала історія 14-річного хлопця, якого помітили на території будівлі. Спочатку телеграм-канали створювали враження, що підлітка там утримували. Згодом з'ясувалося, що він сам проник на територію під час протесту. Російська пропаганда використала його фотографії для просування образу нібито жертви української влади.

Кампанія на підтримку блогерки

Ще одним напрямом кампанії стало просування Валентини Молодої, яка приїхала на місце конфлікту в костюмі медикині на автомобілі швидкої допомоги. Вона першою опублікувала відео з місця подій у TikTok. Як з'ясувало «Суспільне», Молода є власницею клініки естетичної медицини, а автомобіль швидкої допомоги, яким вона приїхала, списаний. За кермом перебував тікток-блогер Сергій Радзицький, який самовільно залишив військову частину.

3 листопада Молоду затримали. Їй інкримінують причетність до організації заворушень. Після цього в TikTok почали поширювати ролики, у яких її зображали рятівницею людей.

Наступного дня проросійський блогер Анатолій Шарій і телеграм-канал «Біла Варта» майже одночасно опублікували відео з нібито нагородженням Молодої. Насправді їй вручили не державну чи військову нагороду, а недержавну відзнаку «Золотий хрест честі і звитяги "Лицар Вітчизни"».

Її присуджує громадська організація «Асамблея ділових кіл України» в межах комерційної іміджевої програми «Лідери XXI століття». Ця організація раніше фігурувала в журналістських розслідуваннях щодо продажу почесних звань і нагород. Зокрема, у 2017 році підприємцю з Ковеля Володимирові Пархонюку пропонували за 23 500 гривень придбати почесне звання, орден і лицарську шаблю.

Після викриття маніпуляції з нагородою блогери почали просувати інший аргумент: мовляв, не має значення, ким є Молода, адже вона нібито врятувала людей. Так інформаційну кампанію переключили з її особи та обставин появи на місці конфлікту на образ героїні.

Хто стоїть за мережею каналів

Texty.org.ua звертає увагу, що «Біла Варта» позиціонує себе як позасистемна націоналістична організація. До травня 2026 року її очолював військовий Олександр Козлов із позивним Хаос. Тоді він записав відео, в якому передав керівництво анонімній людині в масці, пояснивши це тим, що військовослужбовець не може вільно висловлюватися публічно. Хто тепер керує організацією, невідомо.

Схожі повідомлення про події на Петропавлівській Борщагівці поширювали пов'язані з «Білою Вартою» канали «Біле Сонце» та «Ельфійська правда». Вони входять до ініціативи «Об'єднання правих за мир» (ОПзМ), яку навесні 2026 року створив колишній народний депутат від ВО «Свобода» Павло Кириленко. Популяризацією об'єднання займався колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

За оцінкою авторів дослідження, попри декларовану підтримку української незалежності та негативне ставлення до Росії, риторика цих каналів щодо мобілізації, державних інституцій і міграції збігається з тезами російської пропаганди.

Зокрема, «Біла Варта» та «Біле Сонце» поширюють антимігрантські й антисемітські повідомлення. Їхні адміністратори також регулярно цитують Юлію Мендель, колишню прессекретарку президента Володимира Зеленського, яка останнім часом поширює твердження, співзвучні з російськими пропагандистськими наративами.

Олександр Козлов раніше виступав на YouTube-каналах Mayak.ua та Liberty.ua, де висловлював деструктивні тези про мобілізацію, ситуацію у війську та загрозу міграції. В одному з ефірів він позитивно відгукувався про інтерв'ю Мендель проросійському журналістові Такеру Карлсону.

Автори дослідження також нагадують про попередні провокації за участю пов'язаних із цією мережею каналів. 23 травня 2026 року під час антимігрантської акції на Майдані Незалежності в Києві люди в масках після патріотичних гасел вигукували нацистське вітання «зіг хайль!» і віддавали відповідний салют.

Ці кадри швидко використав російський телеканал «РЕН ТВ» для просування пропагандистського наративу про нібито поширення нацизму в Україні. На інцидент також відреагувало посольство Ізраїлю.

Після скандалу від «позасистемних націоналістів» відмежувалися представники традиційних українських націоналістичних організацій. Зокрема, у червні «Правий сектор» назвав «Об'єднання правих за мир» ворожою структурою.

Автори дослідження наголошують на небезпеці таких інформаційних мереж: використовуючи націоналістичну символіку та патріотичну риторику, вони поширюють повідомлення, які підривають довіру до держави, дискредитують мобілізацію та підсилюють вигідні Кремлю суспільні конфлікти.