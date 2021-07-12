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Сегодня, 12 июля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор в отношении бывшего начальника отдела управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины. Его признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 УК Украины, сообщила пресс-служба ВАКС.

Как установил суд, в декабре 2016 года обвиняемый предоставил посреднику неправомерную выгоду в размере 5000 долларов США за то, чтобы последний в дальнейшем передал ее должностным лицам Госаудитслужбы. Целью предоставления средств было влияние на ход и результаты внеплановой выездной ревизии по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Генеральной прокуратуры Украины.

Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикорсуда в течение 30 дней со дня провозглашения.  

 
ForUm

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