Наступ окупантів захлинувся одразу на трьох ділянках фронту

Російська армія продовжує наступальні дії на фронті, однак не демонструє суттєвих територіальних здобутків. Українські військові стримують просування окупантів завдяки контрнаступальним діям та активному застосуванню безпілотників, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На Куп’янському напрямку російські війська активізувалися на північний схід від Боровської громади. Однак українські захисники зупинили спроби окупантів прорвати оборону.

На Лиманському напрямку армія РФ безуспішно атакувала поблизу Лимана та на північний схід від міста вздовж річки Оскіл. Водночас повідомлення російської сторони про захоплення центральної частини Діброви на південний схід від Лимана не відповідають дійсності.

Не змогли росіяни досягти успіху й на Оріхівському напрямку. За оцінкою ISW, пересування окупаційних сил у цьому районі обмежують українські безпілотники, що ускладнює проведення наступальних операцій.

Як повідомляло раніше ForUa, СБС встановили новий рекорд за кількістю ліквідованих окупантів.