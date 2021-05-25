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Два года президентства Владимира Зеленского – это сплошные провалы и отсутствие какого-либо успеха. Об этом заявил народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала «Перший Незалежний».

«Как я оцениваю два года президента Зеленского при власти? Наверное, так же, как и вы. Сплошные провалы, отсутствие какого-либо успеха. Другой оценки быть не может», – сказал он.

Кузьмин подчеркнул, что Зеленскому не удалось выполнить ни одного из предвыборных обещаний.

«И все, что президент обещал, вы это помните. Закончить войну на Донбассе, закончить насильственную украинизацию, изменить закон о языке, снизить тарифы, поднять зарплаты и пенсии. Ну, вы все это прекрасно знаете. Привести во власть новых людей, бороться с коррупцией. В общем все, что я перечислил, - это все те направления работы, которые президентом провалены полностью. Единственное, с чем президент справляется, это с собственным пиаром за бюджетные деньги и с расправой над оппозицией. Все остальное осталось в планах», – отметил политик.

Кузьмин также подчеркнул, что уровень жизни в Украине становится все хуже и хуже.

«А как, по-вашему, уровень жизни изменился? Вы чувствуете улучшение? У вас зарплаты выросли? Или, может, тарифы уменьшились, вы стали меньше платить за квартиру? Или, может быть, за проезд в транспорте вы стали меньше платить? У вас что улучшилось? Может быть, цены понизились на продукты питания? Ну, хоть какие-то есть положительные изменения? Мы же все живем в одной стране, мы это все прекрасно видим. Так вот, из того, что я сказал, у нас что-то улучшилось, вот у вас? Ну, нет же. А если нет, то каждый, кто смотрит вашу программу уже в интернете, оценивает точно так же, как и мы с вами. Никаких улучшений. Все хуже и хуже», – добавил парламентарий.
ForUm

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