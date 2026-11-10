Християнський корпус зареєстрував у Верховній Раді три законодавчі ініціативи та вносить їх на публічне обговорення

Об’єднання бойових підрозділів Сил оборони України «Християнський корпус» офіційно зареєструвало у Верховній Раді України три законодавчі ініціативи: щодо податкових пільг для підприємств, які працевлаштовують ветеранів, щодо фінансової підтримки народжуваності та щодо створення державної системи міжнародного рекрутингу іноземних добровольців. Як повідомив Апарат Верховної Ради, звернення Корпусу передані на розгляд Голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку, а також керівникам усіх депутатських фракцій і груп.

Перша ініціатива покликана полегшити працевлаштування ветеранів війни. Корпус пропонує надавати податкові пільги підприємствам, де ветерани складають щонайменше 30% від загальної кількості працівників. Так у бізнесу з’явиться економічний стимул залучати до роботи людей з бойовим досвідом – дисциплінованих, здатних діяти в найскладніших обставинах і відповідальних за результат та за тих, хто поруч.

Друга ініціатива спрямована на подолання демографічної кризи, яку в Корпусі називають загрозою національній безпеці. За даними The World Factbook (довідника ЦРУ США), вже у 2024 році Україна посіла останнє місце у світі за рівнем народжуваності та перше – за рівнем смертності на тисячу жителів. Законопроєкт передбачає збільшення допомоги при народженні дитини до 300 тисяч гривень за першу, 600 тисяч – за другу та 1,2 мільйона гривень за третю і кожну наступну дитину. Сім’ї військовослужбовців, зокрема загиблих, зниклих безвісти та полонених, додатково до цих сум отримуватимуть 1 мільйон гривень.

Третя ініціатива має створити єдину державну систему залучення іноземних добровольців. На заваді виконанню Програми діяльності Уряду, яка передбачає 1000 контрактів з іноземцями щомісяця, стоять брак штатних посад, тривалі перевірки та відсутність цільового фінансування рекрутингу. Законопроєкт запроваджує єдиний електронний реєстр, через який іноземець зможе дистанційно і своєю мовою подати заявку та обрати підрозділ, а також чіткі строки укладання контрактів. Оплату за супровід кандидатів (300 тисяч гривень) зможуть отримувати приватні українські компанії, для яких міжнародний рекрутинг стане окремим видом діяльності зі спеціальним КВЕД, а також військові частини, які залучають іноземців самостійно.

«Кожна з наших ініціатив відповідає на виклик, з яким Україна стикається вже сьогодні: як дати ветеранам гідну роботу після війни, як зупинити демографічну катастрофу і як швидко поповнити підрозділи тими, хто приїжджає захищати Україну з інших країн. Ми, військові, бачимо ці проблеми зсередини, тому вважаємо своїм обов’язком запропонувати конкретні рішення. Для нас як християн служіння вимірюється справами. Тепер слово за парламентом, і ми готові працювати з депутатами всіх фракцій, щоб ці закони запрацювали якнайшвидше», – зазначив один з засновників Християнського корпусу, командир батальйону «Братство» ГУР МО України Олексій Середюк.

Усі три законодавчі ініціативи стали відповіддю Християнського корпусу на пропозицію Президента України Володимира Зеленського. Під час IX Міжнародного ветеранського форуму глава держави запропонував кодифікувати ветеранське законодавство та ухвалити Ветеранський кодекс, який охопить близько 1,5 мільйона ветеранів. До розробки відповідних законодавчих пропозицій Президент запросив як Кабінет міністрів і Верховну Раду, так і самих ветеранів.

Тепер Християнський корпус оголошує про наступний етап цієї роботи – винесення своїх законодавчих ініціатив на публічне обговорення. Корпус запрошує всіх охочих ознайомитися з текстами законопроєктів і пояснювальних записок на сайті Корпусу https://christiancorps.army/ та висловити свої думки, зауваження і пропозиції.

«Ми свідомо виносимо наші законопроєкти на публічне обговорення. Вони стосуються мільйонів людей – ветеранів, батьків, родин наших захисників, іноземних добровольців, – і кожен має право висловитися. Чекаємо на думки експертів, юристів, громадських організацій і всіх, кому важливе майбутнє країни. Що ширшим буде обговорення, то досконалішими стануть закони, які зрештою розглядатиме парламент», – наголосив командир спецпідрозділу «Стугна» Дмитро Лінько.

Християнський корпус – об’єднання бойових підрозділів Сил оборони України, які проголосили християнські цінності основою своєї діяльності та світогляду. До його складу увійшли батальйон «Братство» (командир Олексій Середюк), спецпідрозділ «Стугна» (командир Дмитро Лінько), Тактична група «Реванш» (командир підрозділу «Доля»), підрозділ «Традиція і Порядок» (командир підрозділу Крістіан Ударов), підрозділ активних дій «Рота Ісуса Христа» (командир підрозділу «Бравий»), «Братство дронів», підрозділ «Білоруських добровольців» (командир підрозділу «Янкі»), 6-й загін спеціального призначення у складі «Спецпідрозділу Тимура» та інші бойові підрозділи Сил оборони України. Головним цивільним партнером Корпусу є Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія».

Законодавчі ініціативи Християнського корпусу:

https://christiancorps.army/news/xrystyyanskyy-korpus-rozrobyv-zakonoproyekt-pro-mizhnarodnyy-rekrutynh

https://christiancorps.army/news/xrystyyanskyy-korpus-proponuye-zakonoproyekt-pro-pidtrymku-narodzhuvanosti

https://christiancorps.army/news/verxovna-rada-pryynyala-na-rozhlyad-zakonodavchi-napratsyuvannya-xrystyyanskoho-korpusu-shchodo-pratsevlashtuvannya-veteraniv

Лист Християнського корпусу Голові Верховної Ради України та керівникам депутатських фракцій і груп щодо ініціювання законопроєкту про стимулювання народжуваності та посилення державної підтримки сімей військовослужбовців

Відповідь Апарату Верховної Ради України: звернення Християнського корпусу щодо підтримки народжуваності передано Голові Верховної Ради, депутатським фракціям і групам

Лист Християнського корпусу Голові Верховної Ради України та керівникам депутатських фракцій і груп щодо створення державної системи міжнародного рекрутингу іноземних добровольців

Відповідь Апарату Верховної Ради України: звернення Християнського корпусу щодо створення державної системи міжнародного рекрутингу іноземних добровольців передано Голові Верховної Ради та головам усіх депутатських фракцій і груп

Верховна Рада України офіційно прийняла до розгляду звернення Християнського корпусу щодо працевлаштування ветеранів війни