Председатель Верховной Рады Андрей Парубий передал в Конституционный Суд список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции «Народный Фронт». Об этом он заявил в эфире телеканала «ЭспрессоTV», сообщает УНИАН.

Парубий сообщил, что передал в суд несколько важных документов.

«Я передал в суд несколько важных документов. Один из них - документ численности двух фракций. Передал и другой документ. Все заявления, которые поступали в аппарат Верховной рады о выходе народных депутатов из коалиции», - говорится в сообщении.

Спикер подчеркнул, что в КСУ переданы документы только о выходе тех депутатов, которые написали соответствующие заявления. «Как коалиция в начале своего образования насчитывала 302 народных депутата, я передал все заявления депутатов, которые писали их о выходе. Если вычесть эти заявления от цифры 302, тоже получается больше, чем 226», - добавил Парубий.

По его словам, в коалицию входило несколько внефракционных нардепов. «На момент выхода из коалиции» Народного фронта «коалиция существовала и кроме двух фракций в нее входил ряд внефракционных депутатов. У меня нет возможности считать членов коалиции, как нет такой функции и у президента. В КСУ достаточно документальных данных, чтобы можно было четко сделать вывод», - отметил он.

Парубий добавил, что в 2016 году, и в мае до выхода «Народного фронта», в коалиции насчитывалось более 226 депутатов.

Напомним, 17 мая лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе их политсилы из коалиции. После этого председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва.

21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

24 мая народные депутаты обжаловали в Конституционном суде указ Президента о досрочном роспуске парламента.