Народные депутаты обжаловали в Конституционном Суде указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента. Инициативу «Народного фронта» поддержали 62 народных депутата, сообщает пресс-служба политсилы.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук на выходе из КСУ, пишет РБК.

Он подчеркнул, что парламентская коалиция была сформирована в соответствии с действующим законодательством и прекратила свою деятельность соответствующим заявлением фракции «Народный фронт» 17 мая 2019 года. Именно в этот день председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции «Европейская Украина», и начался 30-дневный срок формирования новой коалиции, определены действующей Конституцией.

«Мы видим в указе президента прямое и явное нарушение принципа верховенства права, заложенного в нашей Конституции. Мы видим в этом попытку, пользуясь политической целесообразностью, использовать право как дышло, что недопустимо в демократических государствах. Мы как народные депутаты соответствующим представлением обращаемся в Конституционный Суд, чтобы он дал правовую оценку деятельности новоизбранного президента Зеленского, который совершает правовые акты с грубым нарушением Конституции и законодательства», - подчеркнул представитель «Народного фронта».

По словам Тетерука, важно понимать, что там, где обесценивается норма закона – обесценивается человеческая жизнь, обесцениваются права и свободы каждого гражданина.

«В связи с этим мы сегодня сделали соответствующее обращение. Оно было зарегистрировано. И с сегодняшнего дня мы будем ожидать справедливого, честного, законного рассмотрения нашего обращения, для того, чтобы восстановить принцип верховенства права в государстве Украина», - подчеркнул народный депутат.

В свою очередь народный депутат фракции «Народный фронт» Игорь Алексеев добавил, что по процедуре суд безотлагательно определить судью для рассмотрения данного представления, далее суд должен рассматривать это дело по существу.

«Мы рассчитываем, что суд не затягивать с рассмотрением этого дела - мы попросили рассмотреть в пределах месячного срока», - резюмировал Алексеев.