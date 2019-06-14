Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии.

Также Президент Зеленский назначил Сергея Дейнеко председателем Государственной пограничной службы Украины.

СБУ установила причастность Кремля к сбиванию украинского военно-транспортного самолета Ил-76 14 июня 2014 в небе над Луганском.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших во время проведения антитеррористической операции и операции объединенных сил на Востоке Украины.

В результате обстрела боевиками жилых кварталов Марьинки пострадали 4 человека, среди которых 9-летний ребенок.

После 24 июня работа газотранспортной системы Украины может оказаться под угрозой из-за дефицита средств в Укртрансгазе, сообщает пресс-служба оператора ГТС.

Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг».

НАК «Нафтогаз Украины» в июне снижает цену природного газа для нужд населения и других потребителей за ПСО в соответствии с постановлением Кабинета Министров №485 от 5 июня и она составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

В начале следующей недели Президент Украины Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду как неотложный проект закона о снижении цены электрической энергии угольных электростанций. Об этом во время брифинга заявил представитель Президента Украины в Кабинете Министров Андрей Герус.

Демократическая партия Молдовы отказывается от власти, чтобы страна могла выйти из политического кризиса.

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали главу «центральной избирательной комиссии ДНР» Романа Лягина.

Международный валютный фонд проводил стартовые переговоры с Украиной о новой программе на уровне персонала, но по-прежнему ждет завершения предстоящих парламентских выборов для продолжения дискуссий. Об этом сообщается на сайте Фонда со ссылкой на заявление главы департамента коммуникаций МВФ Джерри Райса на традиционном брифинге в Вашингтоне.

Первые 34 жителя ОРДО отправились в Российскую Федерацию за получением паспортов.

В Православной церкви Украины предостерегли почетного патриарха Филарета от проведения собора Киевского патриархата и предупредили, что участие в нем будет означать раскол.

Верховный суд отказался удовлетворять жалобу Приватбанка и признал законным взыскание с банка в пользу компании Игоря Коломойского 25 млн грн.

Избрание Владимира Зеленского Президентом Украины создает новую возможность для достижения мира на Донбассе, считает советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон.

Россия, Украина и Европейская комиссия могут определить сроки новых трехсторонних консультаций по газовым вопросам во второй половине сентября. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шевчовичем.