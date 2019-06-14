СБУ установила причастность Кремля к сбиванию украинского военно-транспортного самолета Ил-76 14 июня 2014 в небе над Луганском.

«Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления генштаба вооруженных сил РФ, известным как «частная военная компания «Вагнера», - сообщает пресс-центр ведомства.

Следователи СБУ установили, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории суверенной страны. Более того, исполнители убийства украинских воинов – Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев, по возвращению в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами «орденами мужества».

Еще во время брифинга 7 октября 2017 председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что следователи Службы безопасности выписали уведомление о подозрении руководителю ЧВК «Вагнера» Дмитрию Уткину.

Несмотря на то, что российские военные преступники постоянно находятся либо на территории страны-агрессора, или в составе тайных контингентов сухопутных подразделений военной разведки РФ в Сирии и странах Африки, Служба безопасности делает все возможное, чтобы привлечь их к ответственности.

Кроме того, напомним, 5 июня коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала гибель командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого следствием вооруженной агрессии РФ против Украины. Такая практика становится гарантией для семей украинских Героев, погибших от рук Кремля на государственную помощь и социальную защиту.

Ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.