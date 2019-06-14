также в разделеЭкономика
«Нафтогаз» не получал предложений от «Газпрома» о мировой 10
«Нафтогаз»: РФ ждет «переговорщиков», которые будут сдавать интересы Украины 35
Трехсторонние переговоры по газу пройдут осенью – ждут смены власти в Украине 33
Украина использовала 39% займов Всемирного банка 37
«Энергоатом» обязали продавать 90% электроэнергии по фиксированной цене 34
Кабмин выделил деньги на 500 квартир для ветеранов, переселенцев и майдановцев 14
Бондаренко: В Украине хотят восстановить непрозрачную схему поставок газа 87
НБУ создает подразделение по защите прав клиентов банков 17
Гройсман поручил разобраться с ситуацией вокруг SkyUp 23
Гройсман: Я езжу по этим дорогам, иногда приходится и колеса менять 65
Омелян: Пока я министр – SkyUp будет летать 66
Суд приостановил лицензию авиакомпании SkyUp 39
Эксперт раскритиковал планы Зеленского отложить рынок электроэнергии на год 48
Президент предлагает вернуть домашним СЭС на земле «зеленый» тариф 49
В мае инфляция ускорилась до 9,6% 35
Президент просит Раду на год отсрочить введение рынка электроэнергии 75
В Украине начали начислять пеню за долги по коммуналке 35
Украина планирует разместить евробонды 24

Международный валютный фонд проводил стартовые переговоры с Украиной о новой программе на уровне персонала, но по-прежнему ждет завершения предстоящих парламентских выборов для продолжения дискуссий. Об этом сообщается на сайте Фонда со ссылкой на заявление главы департамента коммуникаций МВФ Джерри Райса на традиционном брифинге в Вашингтоне, сообщает УНИАН.

«В Украине должны состояться выборы, и мы ждем окончания выборов, прежде чем сможем продолжить дальнейшее обсуждение», - сказал Райс, комментируя заявления украинских чиновников о возможном старте новой трех-четырехлетней программы с МВФ в конце 2019 года.

«Наш персонал был в Украине с визитом, и у нас было стартовое обсуждение. Но мы хотим дождаться выборов, чтобы двигаться вперед», - добавил Райс.

Заместитель главы Администрации Президента Алексей Гончарук в интервью «НВ. Бизнес» 12 июня заявил, что в АП начали думать над новой программой с Международным валютным фондом на 3-4 года.

Напомним, миссия Международного валютного фонда начала работала в Украине с 21 мая. В ходе визита эксперты миссии встречались с руководством НБУ, представителями финансового и экономического секторов правительства с Президентом Владимиром Зеленским. Последний на встрече с миссией заявил, что сотрудничество с фондом будет продолжено.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги