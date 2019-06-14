Международный валютный фонд проводил стартовые переговоры с Украиной о новой программе на уровне персонала, но по-прежнему ждет завершения предстоящих парламентских выборов для продолжения дискуссий. Об этом сообщается на сайте Фонда со ссылкой на заявление главы департамента коммуникаций МВФ Джерри Райса на традиционном брифинге в Вашингтоне, сообщает УНИАН.

«В Украине должны состояться выборы, и мы ждем окончания выборов, прежде чем сможем продолжить дальнейшее обсуждение», - сказал Райс, комментируя заявления украинских чиновников о возможном старте новой трех-четырехлетней программы с МВФ в конце 2019 года.

«Наш персонал был в Украине с визитом, и у нас было стартовое обсуждение. Но мы хотим дождаться выборов, чтобы двигаться вперед», - добавил Райс.

Заместитель главы Администрации Президента Алексей Гончарук в интервью «НВ. Бизнес» 12 июня заявил, что в АП начали думать над новой программой с Международным валютным фондом на 3-4 года.

Напомним, миссия Международного валютного фонда начала работала в Украине с 21 мая. В ходе визита эксперты миссии встречались с руководством НБУ, представителями финансового и экономического секторов правительства с Президентом Владимиром Зеленским. Последний на встрече с миссией заявил, что сотрудничество с фондом будет продолжено.