Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших во время проведения антитеррористической операции и операции объединенных сил на Востоке Украины.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, церемония состоялась у Зала памяти в Министерстве обороны Украины. На ней присутствовали близкие и друзья погибших, военные, министр обороны Украины и начальник Генерального штаба. Во время мероприятия зачитали имена 49 воинов, погибших 14 июня 2014 в авиакатастрофе самолета Ил-76, сбитого у Луганска. Также почтили пяти воинов, погибших в этот день в разные годы войны.

После этого участники мероприятия возложили цветы к Памятному колоколу.

В Зале памяти военнослужащие роты почетного караула в присутствии Главы государства перевернули страницу Книги памяти на 14 июня, где указаны имена героев, погибших в этот день.

Ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

В июле 2016 года экс-главарю «ЛНР» Игорю Плотницкому и двум боевикам-террористам Александру Гурееву и Андрею Патрушеву было заочно сообщено о подозрении в совершении данного преступления и, поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении их проведено специальное досудебное расследование.

27 марта 2018 года генерал-майор Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в небе над Луганском.