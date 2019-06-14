также в разделеОбщество
Силовики задержали главу «ЦИК ДНР» 2
«Готов с оружием защищать Украину»: Саакашвили стал на учет в киевском военкомате 12
РФ начала выдачу паспортов жителям ОРДЛО 14
«Беркутовцам» сообщили подозрение за разгон активистов у Гостиного Двора в 2013 18
Суд вынес приговор мошеннику, требовавшему $2 миллиона от имени Холодницкого 7
КСУ признал неконституционным создание НКРЭКУ 53
НБУ пожаловался в ВСП на судей в деле Приватбанка 11
СМИ обвинили замглавы Нацполиции Аброськина в госизмене и работе с ОПГ 57
СМИ сообщают об обысках в Харькове по делу о сносе бюста Жукова 24
13 июня. Картина дня 41
Экспертиза доказала, что Ивасюк не мог повеситься сам 78
Минэкологии призвало супермаркеты и рынки прожить один день без пакетов 17
У Зеленского судебную реформу оценили на три с минусом 71
Госпогранслужба: Украинцы не стали чаще ездить в Крым 22
В ООН призвали Украину расследовать нападения на активистов и журналистов 19
Суд по мере пресечения активисту Нацкорпуса, стрелявшему в харьковского журналиста: реакция соцсетей 54
ГПСУ о деле «Стены»: у САП нет доказательств хищений 28
На Одесчине снова успешно испытали ракеты «Ольха» 89

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших во время проведения антитеррористической операции и операции объединенных сил на Востоке Украины.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, церемония состоялась у Зала памяти в Министерстве обороны Украины. На ней присутствовали близкие и друзья погибших, военные, министр обороны Украины и начальник Генерального штаба. Во время мероприятия зачитали имена 49 воинов, погибших 14 июня 2014 в авиакатастрофе самолета Ил-76, сбитого у Луганска. Также почтили пяти воинов, погибших в этот день в разные годы войны.

После этого участники мероприятия возложили цветы к Памятному колоколу.

В Зале памяти военнослужащие роты почетного караула в присутствии Главы государства перевернули страницу Книги памяти на 14 июня, где указаны имена героев, погибших в этот день.

Ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

В июле 2016 года экс-главарю «ЛНР» Игорю Плотницкому и двум боевикам-террористам Александру Гурееву и Андрею Патрушеву было заочно сообщено о подозрении в совершении данного преступления и, поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении их проведено специальное досудебное расследование.

27 марта 2018 года генерал-майор Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в небе над Луганском.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги