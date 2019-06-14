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В Православной церкви Украины предостерегли почетного патриарха Филарета от проведения собора  Киевского патриархата и предупредили, что участие в нем будет означать раскол, сообщает пресс-служба ПЦУ.

«В связи с тем, что решением поместного собора УПЦ Киевского патриархата 15 декабря 2018 года, который состоялся в Малой Софии перед Объединительным собором, Украинская православная церковь Киевского патриархата как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой поместной Православной церкви Украины, проведение каких-либо мероприятий от имени УПЦ КП, в частности, под названиями ее уставных органов (священного синода, архиерейского и поместного соборов), является незаконным», - говорится в сообщении.

Православная церковь подчеркнула, что Филарет не имеет права единолично созвать «поместный собор УПЦ КП» ни по уставу Православной церкви Украины, ни даже по прекращенному уставу УПЦ КП.

«Самовольное и неуставное проведение собрания неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия «собора» будет означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями. Поэтому всех иерархов, духовенство и верующих, желающих блага церкви и Украины, призываем не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство поместной Православной церкви», - сообщили в ПЦУ.

Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет объявил о решении созвать Поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав ПЦУ такого права ему не дает.
ForUm

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