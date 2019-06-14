Демократическая партия Молдовы отказывается от власти, чтобы страна могла выйти из политического кризиса.

Об этом заявил на брифинге по итогам национального политического совета Демпартии Владимир Чеботарь, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Newsmaker.

Он сообщил, что правительство Павла Филипа в полном составе уходит в отставку.

Однако, как заявил Чеботарь, Демпартия не отказывается от идеи досрочных выборов. «Это необходимо для того, чтобы новая власть была легитимной», - добавил он.

Политик сообщил, что в ближайшее время Демпартия объявит о дальнейших планах. «А теперь мы все можем пойти отдохнуть», — завершил он.

Напомним, с 8 июня в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает.

8 июня на экстренном заседании парламента депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» (PAS, входит в блок Acum) Майю Санду.

В этот же день Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаной спикером, а Майи Санду – премьер-министром.

9 июня Конституционный суд решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу по причине невыполнения главой государства Додоном требования назначить досрочные парламентские выборы.

Филип своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент. Он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове 6 сентября, но Додон отменил эти указы.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддержал позицию новой власти Молдовы о незаконности роспуска парламента, но попросил Венецианскую Комиссию предоставить «срочную» оценку последним решением в Молдове. РФ признала новое правительство страны. Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция заявили о поддержке решений парламента Молдовы. Румыния также поддержала смену власти в Молдове.