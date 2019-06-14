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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Дейнеко председателем Государственной пограничной службы Украины.

Соответствующий указ №403 от 13 июня опубликован на сайте Главы государства. «Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины», - сказано в документе.

До назначения Дейнеко занимал пост заместителея директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, 31 мая Президент уволил Петра Цигикала с должности руководителя Госпогранслужбы Украины.
ForUm

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