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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии.

Соответствующий указ №407 от 13 июня опубликован на сайте Главы государства.

Перед этим Президента освободил Балана от выполнения обязанностей командующего Национальной гвардии и освободил его от должности заместителя командующего Национальной гвардии.

Также Зеленский уволил Олега Кулика с должности заместителя командующего Национальной гвардии и назначил первым заместителем Владимира Кондратюка, а Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя – заместителями командующего НГУ.
ForUm

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