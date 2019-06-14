Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии.

Соответствующий указ №407 от 13 июня опубликован на сайте Главы государства.

Перед этим Президента освободил Балана от выполнения обязанностей командующего Национальной гвардии и освободил его от должности заместителя командующего Национальной гвардии.

Также Зеленский уволил Олега Кулика с должности заместителя командующего Национальной гвардии и назначил первым заместителем Владимира Кондратюка, а Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя – заместителями командующего НГУ.