Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали главу «центральной избирательной комиссии ДНР» Романа Лягина.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
«ГПУ и СБУ задержали руководителя «Центральной избирательной комиссии ДНР», который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум «ДНР». Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена», – написал он в Facebook.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время