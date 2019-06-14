также в разделеОбщество
В Украине чтят память погибших в сбитом Ил-76 десантников 8
«Готов с оружием защищать Украину»: Саакашвили стал на учет в киевском военкомате 12
РФ начала выдачу паспортов жителям ОРДЛО 14
«Беркутовцам» сообщили подозрение за разгон активистов у Гостиного Двора в 2013 18
Суд вынес приговор мошеннику, требовавшему $2 миллиона от имени Холодницкого 7
КСУ признал неконституционным создание НКРЭКУ 53
НБУ пожаловался в ВСП на судей в деле Приватбанка 11
СМИ обвинили замглавы Нацполиции Аброськина в госизмене и работе с ОПГ 57
СМИ сообщают об обысках в Харькове по делу о сносе бюста Жукова 24
13 июня. Картина дня 41
Экспертиза доказала, что Ивасюк не мог повеситься сам 78
Минэкологии призвало супермаркеты и рынки прожить один день без пакетов 17
У Зеленского судебную реформу оценили на три с минусом 71
Госпогранслужба: Украинцы не стали чаще ездить в Крым 22
В ООН призвали Украину расследовать нападения на активистов и журналистов 19
Суд по мере пресечения активисту Нацкорпуса, стрелявшему в харьковского журналиста: реакция соцсетей 54
ГПСУ о деле «Стены»: у САП нет доказательств хищений 28
На Одесчине снова успешно испытали ракеты «Ольха» 89

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали главу «центральной избирательной комиссии ДНР» Романа Лягина.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«ГПУ и СБУ задержали руководителя «Центральной избирательной комиссии ДНР», который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум «ДНР». Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена», – написал он в Facebook.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги