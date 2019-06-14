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Первые 34 жителя ОРДО отправились в Российскую Федерацию за получением паспортов. Об этом заявил начальник «миграционной службы ДНР» Владимир Краснощека, передает Интерфакс.

«Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тем спискам, которые нам предоставляют... Сегодня едут 34 человека», - сказал он.

Ранее Краснощека сообщил, что всего на сегодняшний день принято более восьми тысяч обращений за получением гражданства РФ.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Жителей оккупированных территорий Донбасса, которые получат паспорт РФ, нужно будет лишать украинского паспорта, считает заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
ForUm

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