В начале следующей недели Президент Украины Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду как неотложный проект закона о снижении цены электрической энергии угольных электростанций. Об этом во время брифинга заявил представитель Президента Украины в Кабинете Министров Андрей Герус, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он пояснил, что принятие этого документа отменит несправедливую методику формирования цены на уголь для тепловых электростанций в Украине под названием «Роттердам плюс». При этом будет введена так называемая формула «Роттердам минус».

«Этот «плюс» является стоимостью доставки угля из Роттердама - это восемь тысяч километров морем. На самом деле этого пути не было, потому что никто уголь оттуда не доставлял. В законопроекте предлагается убрать этот «плюс» из формулы. Также предлагается ввести дисконты. Если хуже качество угля - значит должна быть ниже его цена, которая засчитывается в тариф. Такой дисконт может составлять от одного до 10%», - сказал Герус.

В то же время он отметил, что документ предусматривает отсрочку введения нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 по 1 июля 2020 года.

«По нашему мнению, внедрять с первого июля такой неподготовленный рынок электроэнергии неправильно. В течение этого года будет существовать формула «Роттердам минус». И она соответствующим образом будет регулировать тарифы угольных электростанций», - пояснил представитель Главы государства в правительстве.

Герус также выразил надежду, что антикоррупционные органы как можно быстрее завершат расследование уголовного производства о введении формулы «Роттердам плюс» и направят обвинительный акт в отношении фигурантов в суд. Это поможет обществу узнать, было ли коррупционным введение этой формулы, а также кто имел к этому отношение.

«От Президента есть полное содействие в пределах его полномочий, полная политическая поддержка, чтобы антикоррупционные производства доводились до логического завершения, чтобы общество могло увидеть справедливость. Мы надеемся, что антикоррупционные органы сделают свою работу», - подчеркнул он.

Герус также отметил положительные тенденции по снижению тарифа на электричество угольных электростанций.

«В июне тариф угольных электростанций составляет 1,4 грн за кВт/ч. Причем в феврале этого года тариф угольных электростанций был 2,2 грн за кВт/ч. То есть снижение тарифа произошло на 35%. Это положительная тенденция. Ни один участник энергетического рынка не должен зарабатывать сверхприбыли за счет высоких тарифов», - заявил представитель Президента в Кабмине.

Напомним, Антимонопольный комитет отказал государственной компании «Энергоатом» в начале рассмотрения дела относительно возможного нарушения конкурентного законодательства в действиях НКРЭКУ относительно принятия постановления от 16 марта 2016 года №289 «Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии».