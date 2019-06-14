Избрание Владимира Зеленского президентом Украины создает новую возможность для достижения мира на Донбассе, считает советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон.

«Сегодня мы встречались с послом Волкером для обсуждения переговоров в отношении Украины. И сошлись во мнении, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для продвижения мира на Донбассе – ключевой шаг к улучшению отношений между США и Россией», - написал он в Twitter.

Amb Volker and I met today to discuss Ukraine negotiations and agreed that President Zelenskyy’s election creates new opportunity to push for peace in Donbas – a key step to improving U.S.-Russia relations – but it’s critical that Russia do its part and engage seriously. pic.twitter.com/oGXIFcotOM — John Bolton (@AmbJohnBolton) 13 июня 2019 г.





При этом он отметил, что крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад в урегулировании конфликта.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что поддерживает прямой диалог Владимира Зеленского, который победил во втором туре выборов президента, и российского лидера Владимира Путина.