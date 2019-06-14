Верховный суд отказался удовлетворять жалобу Приватбанка и признал законным взыскание с банка в пользу компании Игоря Коломойского 25 млн грн.

Об этом говорится в постановлении суда, сообщает Укринформ.

«Кассационную жалобу Акционерного общества Коммерческий банк «Приватбанк» оставить без удовлетворения, а постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 6 марта 2019 по делу Хозяйственного суда города Киева № 910/22722/17, оставить без изменений», - говорится в документе.

Ранее Общество с ограниченной ответственностью «Акватера», обратившись в суд с иском, просило взыскать с Публичного акционерного общества Коммерческого банка «Приватбанк» (далее - ответчик) задолженность по кредитному договору №19 от 3 марта 2009 в размере 24 977 962,00 грн.

Исковые требования были обоснованы тем, что в результате исполнения истцом обязанности ответчика в обязательстве по кредитному договору в пределах обеспеченной ипотекой части задолженности в размере 24 977 962,00 грн, истец получил права кредитора в кредитном договоре в части исполненного обязательства.

В свою очередь, Приватбанк в Верховном суде пытался признать взыскание в пользу компании Коломойского 25 млн грн незаконным, однако суд данного решения не поддержал.

Известно, что ООО «Акватера» занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Отмечается, что конечными бенефициарами являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский.

Как сообщал ForUm, 18 апреля Окружной административный суд Киева отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Судом также удовлетворены требования подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

16 мая Кабинет Министров обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации Приватбанка.