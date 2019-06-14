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В результате обстрела боевиками жилых кварталов Марьинки пострадали 4 граждан, среди которых 9-летний ребенок, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Минометный обстрел начался около 5:00. На месте происшествия правоохранители задокументировали повреждения трех жилых домов по улице Шевченко и Героев Чернобыля.

По улице Шевченко в доме 292 проживает большая семья из 7 человек, 4 из них получили ранения различной степени тяжести. 86-летнего дедушку, 57-летнюю и 30-летнюю женщин, а также 9-летнего ребенка госпитализировали в больницу. В тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые готовы в любой момент прийти на помощь.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.258 «Террористический акт».

Напомним, за минувшие сутки, 12 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня.
ForUm

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