В результате обстрела боевиками жилых кварталов Марьинки пострадали 4 граждан, среди которых 9-летний ребенок, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Минометный обстрел начался около 5:00. На месте происшествия правоохранители задокументировали повреждения трех жилых домов по улице Шевченко и Героев Чернобыля.

По улице Шевченко в доме 292 проживает большая семья из 7 человек, 4 из них получили ранения различной степени тяжести. 86-летнего дедушку, 57-летнюю и 30-летнюю женщин, а также 9-летнего ребенка госпитализировали в больницу. В тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые готовы в любой момент прийти на помощь.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.258 «Террористический акт».

Напомним, за минувшие сутки, 12 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня.