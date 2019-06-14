В результате обстрела боевиками жилых кварталов Марьинки пострадали 4 граждан, среди которых 9-летний ребенок, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Минометный обстрел начался около 5:00. На месте происшествия правоохранители задокументировали повреждения трех жилых домов по улице Шевченко и Героев Чернобыля.
По улице Шевченко в доме 292 проживает большая семья из 7 человек, 4 из них получили ранения различной степени тяжести. 86-летнего дедушку, 57-летнюю и 30-летнюю женщин, а также 9-летнего ребенка госпитализировали в больницу. В тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые готовы в любой момент прийти на помощь.
По факту возбуждено уголовное производство по ст.258 «Террористический акт».
Напомним, за минувшие сутки, 12 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня.
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