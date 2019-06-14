НАК «Нафтогаз Украины» в июне снижает цену природного газа для нужд населения и других потребителей за ПСО в соответствии с постановлением Кабинета Министров №485 от 5 июня и она составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика), сообщает пресс-служба компании.

Таким образом в июне цена газа, по которой Нафтогаз продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем.

Конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учетом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7755,87 грн. Конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

«Весной этого года аналитическая служба Нафтогаза предоставила выводы, что ожидается снижение цен на газ на европейском рынке - откуда мы импортируем газ и где имеем крупнейших партнеров. Тогда мы предложили правительству изменить подход к формированию цен на газ в Украине, перейти на рыночное ценообразование. Было бы просто несправедливо оставлять регулируемую цену на том же уровне, когда рыночная цена падает. Поэтому мы предложили несколько вариантов как это можно сделать корректно - один из вариантов, принятых правительством, начнет действовать в июне», - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Постановление Правительства №485 предусматривает, что Нафтогаз для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя - цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенная цена на украинской энергетической бирже, и цена по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 - компания выбирает из них самую низкую. Наименьшей оказалась цена на украинской энергетической бирже - она ​​и определила цену на июнь.

«Новый механизм демонстрирует преимущества конкурентного рынка. Цена меняется параллельно с рыночным паритетом и благодаря этому потребитель получает честные условия. Мы надеемся, что правительство в ближайшее время также согласится с нашим предложением по полной отмене ценового регулирования, что в дополнение к прозрачному ценообразованию позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа», - подытожил Коболев.

Напомним, 5 июня на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет НАК «Нафтогаз» установить цену на газ для населения в июне 8000 гривен за тысячу кубометров, а в июле - 7,7 тысячи гривен. Он добавил, что инициирует создание межведомственной рабочей группы для проверки процесса установления цен на газ НАК «Нафтогаз».

В Нафтогазе заявили, что уже снизили оптовую цену на газ в соответствии с движением рынка. Конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр.