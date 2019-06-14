После 24 июня работа газотранспортной системы Украины может оказаться под угрозой из-за дефицита средств в Укртрансгазе, сообщает пресс-служба оператора ГТС.

«В связи с дефицитом средств Укртрансгаз не имеет возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд (ПТН)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что задолженность Укртрансгаза за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 миллиарда гривен. Как следствие, некоторые поставщики отказываются в дальнейшем передавать определенные действующим контрактам объемы газа. «Остаточных объемов газа на ПТН, которые были закуплены по предварительным договорам, достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня», - подчеркнули в госкомпании.

Оператор ГТС уже обратился к Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины с соответствующей проблемой. Также Укртрансгаз ведет переговоры с НКРЭКУ относительно немедленного исправления ситуации. Компания инициировала переговоры с кредиторами, включая НАК «Нафтогаз Украины» по реструктуризации задолженности. О ситуации проинформирован Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В Укртрансгазе подчеркнули, что критическое финансовое состояние оператора вызвано рядом факторов, о чем в течение 2018 и 2019 годов руководство информировало Регулятора. «В первую очередь, финансовую ситуацию Укртрансгаза с каждым месяцем ухудшают экономически необоснованные временные тарифы для Оператора ГТС, которые были приняты НКРЭКУ в конце 2018 года. Они, в частности, позволяют своевременно рассчитываться за закупку газа на ПТН в объеме не более 60% от необходимого годового уровня», - говорится в сообщении.

«Во-вторых, до сих пор не урегулирована проблема несанкционированного отбора газа из газотранспортной системы, дала возможность участникам рынка в период с 2016 по февраль 2019 года накопить более 35 миллиардов гривень долга перед Укртрансгазом за услуги балансирования, из которых 91% составляет задолженность облгазов. После перехода газового рынка Украины на суточное балансирование с 1 марта 2019 года ситуация существенно не изменилась: операторы ГРС продолжают незаконно отбирать газ из ГТС, в том числе для собственных производственно-технологических расходов, и не рассчитываются. За период марта-апреля 2019 года задолженность операторов ГРС выросла еще на 2,5 миллиарда гривен», - подчеркнули в Укртрансгазе.