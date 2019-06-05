В Государственном бюро расследований не обратились за принудительной экспертизой подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика, поскольку в суде был выходной день.

Об этом в комментарии журналистам заявил руководитель Киевского территориального управления ГБР Руслан Марчук, передает УНИАН.

На заседании Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности директор ГБР Роман Труба отметил, что оба подозреваемых отказались от проведения экспертизы на наличие следов пороха на руках и на состояние опьянения. После окончания заседания комитета на вопрос, почему следователи не обратились в суд за разрешением на принудительное проведение экспертизы, руководитель территориального подразделения ответил: «Дело в том, что событие происходило в выходные. Это была суббота, воскресенье. Мы обратились в суд, но нам сказали обращаться в суд в понедельник с этим ходатайством».

Кроме того, Труба отметил, что оружие, из которого было нанесено ранение ребенку – мелкокалиберная винтовка, но до сих пор ее продолжают искать. Также он добавил, что у одного из подозреваемых имеется зарегистрированное охотничье оружие, однако утверждает, что из этого оружия в тот день никто не стрелял. Вместе и директор ГБР, и руководитель территориального управления пока не могут ответить на вопрос о пуле, которой был ранен ребенок, то есть о ее калибре и была ли она выпущена именно из той малокалиберной винтовки, которую сейчас ищут правоохранители.



Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову.

Позже задержали двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика.

Подозреваемые не давали показания и отказались сдавать биообразцы и проходить тест на алкогольное опьянение. Кроме того, пока не была найдена винтовка, из которой, вероятно, убили ребенка.