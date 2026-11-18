Міністерка культури Тетяна Бережна закликає Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроєкт, який дозволить українським культурним цінностям залишатися за кордоном на час воєнного стану без обмеження чотирирічним терміном. На її думку, це допоможе уникнути зайвих витрат на транспортування та страхування експонатів, які представляють Україну в іноземних музеях.

Однак за дискусією про продовження строків перебування музейних колекцій за кордоном залишається значно серйозніша проблема: Україна досі не має належно врегульованої та ефективної системи захисту власних культурних цінностей за межами держави. Сам факт перебування експонатів в іноземних музеях не гарантує їхньої безпеки, а відсутність дієвих механізмів правового захисту створює ризики їхнього арешту або затримання.

Про необхідність ухвалення законопроєкту №14391 Бережна заявила в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами міністерки, чинний чотирирічний термін тимчасового вивезення культурних цінностей завершується, тому без законодавчих змін експонати доведеться повертати в Україну, а згодом знову відправляти за кордон. Це, на її переконання, призведе до непотрібних витрат на перевезення та страхування.

«Вони ще можуть бути за кордоном і представляти нас там», — пояснила Бережна.

Законопроєкт №14391 передбачає, що під час дії воєнного стану обмеження строку перебування культурних цінностей у митному режимі тимчасового вивезення не застосовуватиметься до припинення або скасування цього правового режиму. Також документ дозволяє тимчасово вивозити культурні цінності не лише для експонування, а й для зберігання, зокрема в межах евакуації.

Проте продовження терміну перебування за кордоном саме собою не розв'язує проблеми захисту українських музейних колекцій. Показовою стала історія з картинами Львівської національної галереї мистецтв, які польська сторона затримала під час перебування на території Польщі. Ситуація продемонструвала, що українські культурні цінності за кордоном можуть опинитися в юридично вразливому становищі, а їхнє повернення — перетворитися на складну міжнародну проблему.

Тобто держава має дбати не лише про те, скільки коштуватиме транспортування експонатів, а й про те, чи захищені вони юридично в країнах перебування, хто несе відповідальність за їхню безпеку та як Україна діятиме в разі арешту або затримання майна. Без чітких міждержавних домовленостей, гарантій недоторканності та механізмів оперативного реагування українські музейні колекції залишаються в зоні ризику.

На цьому тлі заяви Бережної про економію на перевезеннях виглядають недостатньою відповіддю на проблеми галузі. Міністерство фактично пропонує продовжити чинний порядок перебування цінностей за кордоном, але не демонструє комплексного розв'язання питання їхнього захисту. У сфері управління культурною спадщиною досі бракує системності, а законодавче продовження строків не може замінити повноцінної державної політики.

Окрім змін щодо тимчасового вивезення культурних цінностей, законопроєкт передбачає створення депозитаріїв для їхнього зберігання та поширення програми «єКнига» на батьків новонароджених.

Бережна сподівається, що парламент розгляне документ у другому читанні та ухвалить його в цілому вже наступного пленарного тижня. У жовтні Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував підтримати законопроєкт.

Водночас питання залишається ширшим за одну законодавчу поправку: Україні потрібна не просто можливість довше тримати свої культурні цінності за кордоном, а гарантії того, що ці цінності не втратять, не арештують і не доведеться роками домагатися їхнього повернення.