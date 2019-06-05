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Винтовка, из которой был убит 5-летний Кирилл Тлявов в Киевской области, не найдена.

Об этом на заседании правоохранительного комитета Верховной Рады сказал директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

По предварительной информации, ребенка убили из малокалиберной винтовки.

«Нами осуществляются следственно-оперативные действия, пока что винтовка не найдена», - заявил Труба.

При этом 2 пули из данной винтовки были обнаружены во дворе дома одного из подозреваемых в ночь с 31 мая на 1 июня.

Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что руководитель местной полиции Переяслав-Хмельницкого утром 1 июня провел обыски во многих домах и помещениях, принадлежащих родственникам и друзьям подозреваемых.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову. 

Позже задержали  двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. 

Следователи проверяют версию о том, что выстрелить в ребенка мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Петровца.

 
ForUm

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