Сили оборони України завдали ударів по двох великих нафтопереробних підприємствах у Краснодарському краї РФ — Ільському та Афіпському НПЗ. Обидва заводи забезпечують пальним південні регіони Росії, зокрема російські військові угруповання. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження підприємств у ніч проти 18 листопада.

За інформацією Генштабу, на Ільському нафтопереробному заводі після атаки зафіксували вибухи та задимлення. Пошкоджень зазнали резервуари для зберігання нафтопродуктів. На Афіпському НПЗ, за попередніми даними, уражено установку переробки нафти.

Обидва підприємства розташовані в Сєверському районі Краснодарського краю. Їхня сукупна потужність переробки становить близько 13 млн тонн нафти на рік.

Ільський НПЗ належить до найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії та може переробляти до 6,6 млн тонн нафти щороку. Його продукцію, зокрема, використовують для забезпечення потреб російської армії.

Потужність Афіпського заводу становить близько 6,25 млн тонн на рік. Це понад 2% загального обсягу нафтопереробки в Росії.

У Генштабі наголошують, що географічне розташування обох підприємств робить їх важливими для логістики російських військ на південному напрямку. Відстань до угруповань РФ на фронті дозволяє оперативно доставляти звідти пальне. Тому удари по цих заводах мають на меті не лише скоротити обсяги російської нафтопереробки, а й ускладнити забезпечення окупаційних сил.

Незалежного підтвердження масштабів пошкоджень наразі немає.

Напередодні російський оперативний штаб Краснодарського краю повідомив про атаку українських безпілотників у ніч проти 18 листопада. За його версією, у Сєверському районі через падіння уламків дронів виникли пожежі на двох підприємствах. Водночас російська влада не назвала ці об'єкти.

Про удари по Ільському та Афіпському НПЗ також повідомляли російський моніторинговий проєкт Astra й українські Telegram-канали Exilenova+ та Supernova+.

Обидва заводи вже неодноразово ставали цілями українських атак. Зокрема, Ільський НПЗ зазнавав ударів раніше, як і Афіпське підприємство.

Україна активізувала кампанію ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі після того, як Москва відмовилася долучитися до запропонованого президентом США Дональдом Трампом «енергетичного перемир'я». Наприкінці жовтня та на початку листопада Сили оборони знову почали регулярно атакувати нафтопереробні заводи РФ.

За оцінкою джерел Reuters від 10 листопада, на той момент українські удари вивели з ладу близько 30% російських потужностей із переробки нафти. Відтоді атаки на об'єкти нафтової галузі Росії тривали майже щодня.

Українське командування пояснює такі операції необхідністю послаблювати військовий потенціал Росії та позбавляти її ресурсів для продовження війни.