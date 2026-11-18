Президентка Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» Віта Присяжнюк та команда Християнського корпусу відвідали Героя України Костянтина Власенка в центрі Superhumans у Львові. Захиснику передали електроскутер в межах програми «Скутери для Героїв», яку фонд «Надія» та Християнський корпус реалізують за підтримки Валерія Дубіля. Партнери програми — Артем Чаплигін, Ігор Гуда, Анатолій Шкрібляк, Антон Бахур і Володимир Томчук, Олексій Юренко та Ігор Корж.

«Підтримка ветеранів — наш обовʼязок. Працюємо у двох напрямках — допомагаємо з протезуванням і забезпечуємо захисників електроскутерами», — зазначив голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль.

Костянтин Власенко служив у 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. Він провів 491 добу на позиції поблизу Синьківки на Куп’янському напрямку. З них 232 доби залишався сам із тяжкими пораненнями. Після втрати обох стоп він продовжував спостерігати за противником і передавати інформацію побратимам.

Їжу, воду та ліки Костянтину доставляли дронами. Коли спроби наземної евакуації зірвалися через ворожі атаки, військові евакуювали його повітрям — для цього спеціально адаптували український важкий гексакоптер «Аюдаг-6». Це був перший відомий в Україні випадок евакуації пораненого військового з бойової позиції за допомогою дрона.

«Я і уявити не міг, що мене евакуюють повітрям. А вже після порятунку жартував — якби знав, то побув би на позиції ще 9 днів, щоб загалом було 500», — розповів Костянтин Власенко.

За програмою «Скутери для Героїв» уже передали понад 350 електроскутерів. Їх отримують ветерани з ампутаціями, а також заклади, де захисники лікуються й проходять реабілітацію. Серед них — центри Superhumans у Львові та Дніпрі, UNBROKEN, реабілітаційні центри МВС, військові госпіталі і лікарня імені Мечникова.



У партнерстві з Future for Ukraine фонд «Надія» та Християнський корпус також реалізують програму безоплатного протезування. У київському центрі MCOP Ukraine ветерани проходять консультації, заміри та примірки, а фахівці виготовляють і налаштовують для них індивідуальні протези.



Відео: https://youtube.com/shorts/YSvFipqILE0?is=DVN-ow8-7KYWhSco