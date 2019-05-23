Указ Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов обжаловали в Верховном суде. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор гражданского движения «Общее дело» Александр Данилюк.

«Общее дело» обжаловало незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном Суде Украины», - написал он.

«Выборы должны происходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать декларации, господин Зеленский. Не надо держать украинцев за дураков, которые не понимают ваши договорняки», – отметил Данилюк.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ Президента о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде. По его мнению, роспуск ВР заводит Украину в конституционный кризис.

22 мая Верховная Рада отказалась включить в повестку дня поданные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.