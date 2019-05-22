Верховная Рада отказалась включить в повестку дня поданные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов, сообщает 112 Украина.

Кроме того, альтернативный избирательный законопроект, поданный группой депутатов, также не был включен в повестку дня внеочередного заседания.

За включение в повестку дня »избирательного» законопроекта Зеленского проголосовали всего, а также альтернативного документа, проголосовали всего 92 депутата. 68 выступили против, 43 - воздержались.

По фракциям данное голосование выглядит следующим образом: в БПП «за» проголосовали 17 депутатов, НФ - 2, «Оппоблок» - 19, «Самопомич» - 17, РПЛ - 0, Батькивщина - 15, «Воля народа» - 0, «Видродження» - 0, внефракционные - 22.

Включение в повестку дня законопроекта по закупкам поддержали 127 парламентариев, против выступили 17. Еще 57 - воздержались.

Голосование «за» по фракциям: БПП - 17, НФ - 7, «Оппоблок» - 24, «Сапомомич» - 20, РПЛ - 16, «Батькивщина» - 16, «Воля народа» - 1, «Видродження» - 0, внефракционные - 26.

Законопроектом Зеленского №10319 предлагалось проводить выборы по пропорциональной избирательной системе с закрытыми партийными списками и снизить проходной барьер в парламент до 3%.

Также в Раде зарегистрирован законопроект №10319-1 группы народных депутатов, который предлагает сменить избирательную систему на пропорциональную с открытыми списками.

Напомним, 20 мая Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.

21 мая в Администрации Президента Украины прошли консультации Главы государства председателем Верховной Рады Андрем Парубием, его заместителями Ириной Геращенко и Оксаной Сыроид и лидерами парламентских фракций и групп.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

В тот же день Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Зеленский обратился к председателю Верховной Рады с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины «О выборах народных депутатов Украины» и «О публичных закупках».

Глава ВР распорядился созвать внеочередное пленарное заседание парламента 22 мая в 12:00.