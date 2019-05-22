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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает указ президента о роспуске парламента не соответствующим Конституции. Об этом он заявил в начале внеочередного заседания парламента, сообщает 112 Украина

«Считаю, что указ о роспуске парламента противоречит действующей Конституции, поэтому я вчера заявил и повторяю сейчас, с этой секунды буду действовать исключительно в пределах законодательных полномочий. Всегда действовал и буду действовать и в дальнейшем. Хочу отметить, что по моему глубокому убеждению, указ Президента - это не только пренебрежение Конституцией, а заведение Украины в конституционный кризис. Воюющую Украину завели в конституционный кризис», - сказал Парубий.

Напомним, 20 мая Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду. 

21 мая в Администрации Президента Украины прошли консультации Главы государства председателем Верховной Рады Андрем Парубием, его заместителями Ириной Геращенко и Оксаной Сыроид и лидерами парламентских фракций и групп.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

В тот же день Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 

Зеленский обратился к председателю Верховной Рады с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины «О выборах народных депутатов Украины» и «О публичных закупках».

Глава ВР распорядился созвать внеочередное пленарное заседание парламента 22 мая в 12:00.
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