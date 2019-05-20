Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.
Об этом Глава государства сказал в обращении к украинскому народу после инаугурации в ВР, сообщает УНИАН.
Он заявил о необходимости досрочных парламентских выборов.
«Я распускаю Верховную Раду 8-го созыва. Слава Украине!», - заявил он.
Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады.
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