также в разделеПолитика
Полторак подал в отставку 3
Зеленский предложил членам Кабмина подать в отставку 4
Зеленский принес присягу Президента 27
Инаугурация Зеленского (онлайн-трансляция) 258
Грицак подал в отставку 60
Порошенко уволил Турчинова 167
Марчук прекратил деятельность в Минском процессе 63
Порошенко на прощание обратился к украинцам 210
Портнов планирует расследовать «преступления Порошенко» 439
Посол США Йованович попрощалась с Украиной 58
Порошенко провел последнее мероприятие в качестве президента 138
Луценко отреагировал на возвращение Портнова 426
Президент уволил Кулебу с должности детского омбудсмена 30
МИД Украины направило ноту Египту по поводу удержания украинских моряков 34
Программа инаугурации Зеленского 148
Инаугурация Зеленского: правоохранители переходят на усиленный режим 20
Портнов вернулся в Украину 202
Посол Украины в Австрии прокомментировал отставку вице-канцлера Штрахе 49

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

Об этом Глава государства сказал в обращении к украинскому народу после инаугурации в ВР, сообщает УНИАН.

Он заявил о необходимости досрочных парламентских выборов.

«Я распускаю Верховную Раду 8-го созыва. Слава Украине!», - заявил он.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1225 грн.
23
Теги