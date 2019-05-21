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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий распорядился созвать внеочередное пленарное заседание парламента 22 мая, сообщает пресс-служба ВР.

«Председатель Верховной Рады Украины издал распоряжение «О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины» 22 мая 2019 в 12:00. Ул. Грушевского, 5, сессионный зал», – говорится в сообщении.

Ранее Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины «О выборах народных депутатов Украины» и «О публичных закупках».
ForUm

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