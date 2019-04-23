Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины проводит обыски в Национальном антикоррупционном бюро в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел разворовывании средств в оборонной сфере. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По его словам, проходит выемка документов, которые могут свидетельствовать о бездеятельности руководства НАБУ по делу о хищениях в Укроборонпроме.

«Информация Главной военной прокуратуры, направленная в НАБУ в марте 2017 года, не получила развития в расследовании. ГБР оценивает бездействие руководства НАБУ после получения материалов Военной прокуратуры и нереагирование на сведения, содержавшиеся в направлениях документах», – отметила Сарган.

Она также сообщила, что проверяется информация о внеслужебных отношениях руководства НАБУ с третьими лицами, которые могут свидетельствовать об умышленном нерасследовании уголовного производства по хищениям в Укроборонпроме, в частности через ООО «Отпимумспецдеталь».

Ранее сообщалось, что 23 апреля Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в помещении Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши».

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий отстранил старшего прокурора группы прокуроров от расследования возможного хищения чиновниками «Укроборонпрома» из-за провала в расследовании. Кроме того, двое детективов НАБУ, упомянутые в журналистском расследовании о коррупции в сфере обороны, отстраненны на время проведения служебного расследования.

2 апреля САП прокуратура заявила об обращении в Совет общественного контроля НАБУ в связи с отсутствием активной позиции в расследовании злоупотреблений в сфере закупок в военно-промышленном комплексе.