Специализированная антикоррупционная прокуратура обращается в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро в связи с отсутствием активной позиции в расследовании злоупотреблений в сфере закупок в военно-промышленном комплексе. Соответствующее заявление распространила пресс-служба САП.

«В ходе процессуального руководства досудебным расследованием САП установлены факты нарушений требований закона сотрудниками НАБУ при расследовании таких уголовных производств», - говорится в нем

Так, 2 марта 2016 детективы НАБУ внесли в Едрей сведения о преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 191 УК Украины, по факту фиктивной поставки на Харьковский бронетанковый завод рядом предприятий, среди которых и ООО «Оптимумспецдеталь», запчастей и комплектующих – всего на 56 млн грн. Сначала следствие двигалось очень активно, но начиная с сентября 2016 года – существенно замедлилось.

Несмотря на многочисленные указания прокуроров САП и проведенные совещания, позиция НАБУ осталась неизменной – дело не имеет перспективы и не будет доведено до суда, поскольку невозможно документально подтвердить постановку и снятие с учета на Харьковском бронетанковом заводе соответствующих комплектующих (лазерных прицелов), которые затем фигурантами дела были поставлены на тот же завод во второй раз.

В САП отметили, что в то время в рамках производства силами одного детектива одновременно расследовалось несколько эпизодов, в том числе о поставке двигателей на Львовский бронетанковый завод, который затем успешно доведен до суда.

А с июня 2017 года, в связи с увольнением детектива, дело вообще осталась без должного расследования.

В октябре 2017 года детектив в указанном деле получил новые указания прокуроров со сроком исполнения 2 месяца. Однако эти указания в нарушение требований ст. 2, 36 УПК Украины выполняются до сих пор.

«Во время заслушиваний состояния досудебного расследования указанного уголовного производства и других производств в сфере оборонно-промышленного комплекса и Минобороны процессуальным руководителям САП не давалась информация о переписке НАБУ по ГК «Укроборонпром» по вопросам, которые являются предметом общеизвестного журналистского расследования. Этих документов или их копий также не было в материалах уголовных производств при их изучении прокурорами САП», - подеркнули в прокуратуре.

Отсутствие активной позиции по расследованию производств военной тематики наблюдается и в других уголовных процессах:

- По факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц Министерства обороны Украины и руководства ГП «Шепетовский ремонтный завод» при закупке 18 единиц 122-мм самоходных гаубиц 2 С1 «Гвоздика» (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Досудебное расследование в производстве осуществляется почти 3 года. Прокуроры дважды предоставляли письменные указания о проведении следственных (розыскных) и других процессуальных действий в уголовном производстве. И, несмотря на их неполное выполнение, детективы дважды принимали решения о закрытии уголовного производства.

- По факту завладения должностными лицами дочернего предприятия ГК «Укрспецэкспорт» - Государственная расчетная внешнеторговая и инвестиционная фирма «Укринмаш» и двух предприятий - нерезидентов средствами в размере более 6 млн гривен КП «Шосткинский казенный завод «Импульс» при реализации военной продукции (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Несмотря на то, что досудебное расследование продолжается почти год, проведены всех необходимые и возможные следственные действия, в результате ненадлежащего перевода запроса о международной правовой помощи до сих пор не получены ответы от международных партнеров. И это при том, что состояние досудебного расследования неоднократно заслушивалось на оперативных совещаниях, на которых указывалось на необходимость активизации расследования.

- По факту растраты более 58 млн грн государственных средств при закупке топлива Минобороны у ООО «Трейд Коммодити» (ч. 5 ст. 191 УК Украины), из которого в отдельное производство выделен эпизод по одному из фигурантов дела. Это производство остановлено на основании п.2 ч.1 ст.280 УПК Украины в связи с розыском подозреваемого. Однако соответствующие меры, предусмотренные ст. 281 УПК Украины, ст. 6-8 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», детективом не организованы и не проведены, что создает условия для избежания уголовной ответственности лицом, которое подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.

- По факту растраты имущества КП «Киевский бронетанковый завод», совершенной должностными лицами этого предприятия путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины). Товароведческая экспертиза экспертами КНИИСЭ длится с 27.12.2017 по настоящее время и руководство подразделения НАБУ никоим образом не инициировало перед экспертами вопрос относительно ускорения проведения соответствующих экспертиз.

- По факту растраты, совершенной путем злоупотребления служебными лицами ГП «Житомирский бронетанковый завод» своим служебным положением в отношении государственного имущества мобилизационного резерва - 20 двигателей УТД-20 стоимостью 6888800 грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины). НАБУ до сих пор не проведен осмотр бронетехники, на которую, возможно, устанавливались указанные двигатели.

- По факту растраты 382 тыс. грн государственных средств должностными лицами ГП «Киевский бронетанковый завод» путем завышения расходов на капитальный ремонт двигателей марки 5Д20-240 (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Детективы НАБУ не провели ряд следственных действий, в частности временный доступ к документации по этому вопросу и допрос вероятно причастных лиц. Кроме того, следствием не установлены детальные обстоятельства завладения имуществом ГП «Киевский бронетанковый завод» при поставках запчастей. За более чем год расследования вопрос о назначении соответствующих судебных экспертиз для оценки стоимости продукции и определения размера убытков остается не решенным. Заметим, что указанное уголовное производство, в нарушение требований ст 36, 40, 214 УПК Украины, длительное время вообще не принималось к производству детективами НАБУ и возвращалось в военную прокуратуру.

«Такая позиция НАБУ во время расследований преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса стала возможным в результате системных ошибок в организации деятельности органа досудебного расследования», - заявили в САП.

Именно поэтому, руководитель САП Назар Холодницкий обращается в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины с требованием принять соответствующие меры реагирования на выявленные факты нарушений законов детективами НАБУ.