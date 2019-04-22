также в разделеОбщество
Суд запретил назначать членов ВСП по президентской квоте 9
Крючков вышел под залог 7 миллионов 7
Полицейским, которые избили и ограбили мужчину, грозит до 15 лет тюрьмы 7
Минфин: Насиров блокирует конкурс на пост главы Налоговой службы 10
Суд приостановил переименование УПЦ МП 55
Еще 60 заключенных переданы из «ЛНР» в Украину 21
Жена Зеленского рассказала об итальянской вилле 127
ГПУ вызывает на допрос Ложкина, Гонтареву и Филатова 45
МВД усиливает безопасность на морях 14
4 иностранцам запретили въезд в Украину из-за георгиевских лент 24
В Украине теплеет 24
Саакашвили попросился в Украину: уже есть билет в Киев 47
Синоптики дали прогноз погоды в Украине на 22 апреля 28
Украинцам в Шри Ланке рекомендуют постоянно иметь при себе документы 21
На Донбассе сегодня - без обстрелов 16
Информация о минировании аэропорта и торгового центра Харькова не подтвердилась 23
Папа Римский вспомнил Украину во время своей речи на Пасху 35
В Харькове сообщили о минировании аэропорта и ряда зданий 28

В Гааге 23 апреля состоится встреча представителей Украины и Российской Федерации для консультаций относительно требования освобождения незаконно захваченных украинских моряков и их судов в ноябре 2018 года. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, передает УНИАН

«Хочу заверить, что пока политики занимаются выборами, мы дипломаты продолжаем заниматься как освобождением наших моряков, так и другими делами о нарушении Россией норм международного права, которые ведем в течение последних четырех лет», - подчеркнула она.

«Буквально завтра, 23 апреля, во Дворце Мира в Гааге проводим встречу с российской стороной в формате «обмена мнениями», предусмотренного Конвенцией ООН по международному праву», - подчеркнула она.

Зеркаль заявила, что требование Украины в РФ остается неизменным и касается устранения нарушения Россией международного права. Речь идет о требовании освобождения украинских моряков и кораблей.

«Мы убеждены в незаконности действий РФ по отношению к нашим морякам и не собираемся как некоторые политические деятели, которые несомненно исходят не из интересов Украины и уповают на добрую волю Путина, ждать политическую «милостыню» из Кремля», - подчеркнула Зеркаль.

В этой связи украинская сторона продолжает доказывать в судебном порядке позицию относительно «нарушения Россией иммунитета наших военных кораблей и моряков, гарантированного Конвенцией ООН по международному морскому праву». «Подготовка к таким встречам, тем более к судебным слушаниям является кропотливым и медленным процессом, но мы последовательно этим занимаемся, поскольку уверены, что, во-первых, нужно доказывать, что российские нарушения международного права не забудутся и не останутся безнаказанными, а во-вторых без постоянного давления и уровня внимания международного сообщества к этим нарушениям они будут продолжаться и будут носить еще более масштабный характер. Мы будем продолжать давить на Россию, используя все имеющиеся правовые инструменты», - заявила она.

Таким образом, по ее словам, завтра в Гааге состоится обмен мнениями с РФ о том, как «они нарушают иммунитет украинских военных кораблей и моряков, которых они незаконно удерживают и проводят следственные действия, а также как мы видим возможное устранение этих нарушений морского права». При этом, предварительно запланировано, что 6-7 мая в Гамбурге состоятся слушания в Международном трибунале по морскому праву относительно требования Украины освободить моряков и корабли. «Решение должно быть еще до конца мая», - добавила Зеркаль.

«Если МИД РФ заговорил о «перезагрузке», то моя реакция на это простая - не надо слов, просто удалите собственные правонарушения и компенсируйте вред. Мы не дадим вам сделать вид, что вы не в курсе какой непоправимый вред нам нанесли», - подытожила Зеркаль.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

 27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.  

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей и продлил арест всем 24 военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2016 грн.
6
Теги