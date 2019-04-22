В Гааге 23 апреля состоится встреча представителей Украины и Российской Федерации для консультаций относительно требования освобождения незаконно захваченных украинских моряков и их судов в ноябре 2018 года. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, передает УНИАН.

«Хочу заверить, что пока политики занимаются выборами, мы дипломаты продолжаем заниматься как освобождением наших моряков, так и другими делами о нарушении Россией норм международного права, которые ведем в течение последних четырех лет», - подчеркнула она.

«Буквально завтра, 23 апреля, во Дворце Мира в Гааге проводим встречу с российской стороной в формате «обмена мнениями», предусмотренного Конвенцией ООН по международному праву», - подчеркнула она.

Зеркаль заявила, что требование Украины в РФ остается неизменным и касается устранения нарушения Россией международного права. Речь идет о требовании освобождения украинских моряков и кораблей.

«Мы убеждены в незаконности действий РФ по отношению к нашим морякам и не собираемся как некоторые политические деятели, которые несомненно исходят не из интересов Украины и уповают на добрую волю Путина, ждать политическую «милостыню» из Кремля», - подчеркнула Зеркаль.

В этой связи украинская сторона продолжает доказывать в судебном порядке позицию относительно «нарушения Россией иммунитета наших военных кораблей и моряков, гарантированного Конвенцией ООН по международному морскому праву». «Подготовка к таким встречам, тем более к судебным слушаниям является кропотливым и медленным процессом, но мы последовательно этим занимаемся, поскольку уверены, что, во-первых, нужно доказывать, что российские нарушения международного права не забудутся и не останутся безнаказанными, а во-вторых без постоянного давления и уровня внимания международного сообщества к этим нарушениям они будут продолжаться и будут носить еще более масштабный характер. Мы будем продолжать давить на Россию, используя все имеющиеся правовые инструменты», - заявила она.

Таким образом, по ее словам, завтра в Гааге состоится обмен мнениями с РФ о том, как «они нарушают иммунитет украинских военных кораблей и моряков, которых они незаконно удерживают и проводят следственные действия, а также как мы видим возможное устранение этих нарушений морского права». При этом, предварительно запланировано, что 6-7 мая в Гамбурге состоятся слушания в Международном трибунале по морскому праву относительно требования Украины освободить моряков и корабли. «Решение должно быть еще до конца мая», - добавила Зеркаль.

«Если МИД РФ заговорил о «перезагрузке», то моя реакция на это простая - не надо слов, просто удалите собственные правонарушения и компенсируйте вред. Мы не дадим вам сделать вид, что вы не в курсе какой непоправимый вред нам нанесли», - подытожила Зеркаль.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей и продлил арест всем 24 военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.