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Десять украинцев из экипажа неисправного греческого судна Thorn1 застряли в Аденском заливе, один моряк погиб. Украинские дипломаты держат ситуацию на особом контроле, сообщил Укринформу представитель МИД Олег Николенко.

Он рассказал, что в порту Джибути стоит на рейде непригодное для использования судно Thorn1, принадлежащее греческой компании. Корабль в аварийном состоянии направлялся из Турции в Индию для утилизации.

В составе экипажа на борту судна находятся десять украинцев, еще один наш гражданин сошел на берег для получения медицинской помощи.

«7 июля на корабле погиб украинский инженер-электрик. Ожидаем от джибутских судмедэкспертов информацию о точной причине смерти», - отметил Николенко.

По его словам, сразу после получения сообщения о ситуации на судне, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Греции и Эфиопии принять безотлагательные меры для защиты интересов украинских граждан.

«Благодаря проведенной работе дипломатов компания-судовладелец планирует отправить в ближайшие дни в Джибути часть сменного экипажа для ремонта систем на судне. В порту также находится агент судовладельца, который обеспечивает моряков питьевой водой, продуктами питания и, при необходимости, медикаментами», - подчеркнул представитель МИД.

Николенко также сообщил, что после ремонта судно должно отправиться в альтернативный порт в Аденском заливе, где восемь украинских моряков должны сойти на берег для дальнейшего возвращения в Украину.

 «Учитывая аварийность судна, призываем и других трех граждан возвращаться вместе с основной группой», - отметил Николенко.

Он проинформировал, что для предоставления консульской помощи нашим гражданам непосредственно на месте в Джибути отправляется украинский консул в Эфиопии. Он также осуществит оформление репатриации тела погибшего моряка.

Представитель внешнеполитического ведомства заверил, что МИД Украины держит ситуацию с судном Thorn1 на особом контроле.
ForUm

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