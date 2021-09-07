Россия будет пытаться запустить газопровод «Северный поток-2» до того, как он пройдет сертификацию, а санкции в случае использования газопровода в качестве метода давления на Украину Европейский Союз вводить не будет. Об этом в эфире канала «Украина 24» сказала советник министра энергетики, экс-замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

По ее словам, газовый шантаж со стороны России Германия начала ощущать уже сейчас.

«Ситуация очень сложная и геополитически, и экономически, потому что сейчас на себе ощущают этот газовый шантаж уже страны Европейского Союза, и прежде всего Германия, которая проводит сертификацию этой трубы. До конца сертификации требуется некоторое время, и после этого Европейская комиссия должна одобрить эту сертификацию. До конца сертификации газопровод не может работать», - сказала Зеркаль.

По данным эксперта, «в планах России – запустить газопровод, не дожидаясь этой сертификации».

«Об этом и другом мы говорили в Вашингтоне и в конце этой недели продолжим говорить в Киеве, потому как в Киев приезжает Амос Хохштайн, являющийся специальным посланником США, работа которого направлена на обеспечение энергетической безопасности в Европе и решение проблем, связанных с имплементацией совместной договоренности, достигнутой между Байденом и Меркель», - сказала Зеркаль.

Советник министра сомневается, что в случае использования газопровода в качестве геополитического оружия ЕС будет вводить санкции.

«Это будет определять президент Байден, у которого в руках есть все инструменты для применения санкций. Ни одно законодательное изменение, которое было принято и дало возможность применять санкции, не было отменено. То есть инструментарий в руках США. Рассчитывать на то, что Европейский Союз будет вводить какие-то санкции, на мой взгляд, не стоит, потому что должна быть совместная позиция 27 членов ЕС. Этого достичь очень сложно, зная, например, отношения Венгрии и России, которые недавно были реализованы в контракте с «Газпромом» на 15 лет на весьма особых условиях», - сказала Зеркаль.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».

Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что 6 сентября на строительстве второй нитки «Северного потока-2» была сварена последняя секция трубы.