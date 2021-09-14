Советник министра энергетики, экс-заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль считает, что заявления РФ о сроках запуска газопровода «Северный поток-2» далеки от реальности, сообщает «Европейская правда».

Зеркаль напомнила о планах «Газпрома» начать эксплуатацию газопровода уже с октября по первой нитке, а с декабря - по двум.

«Это версия, которая очень нравится российской власти и раскручивается в СМИ, далека от реальности. Так же как и позиция «Газпрома», который продолжает делать вид, что европейские правила к нему не применяются, несмотря на решение Немецкого регулятора и суда», - отметила Зеркаль.

Она подчеркнула, что запуск «Северного потока-2» невозможен без сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газотранспортной системы, и «все спекуляции вроде «запустим уже» не имеют никакого смысла».

Зеркаль отметила, что начиная с 8 сентября у немецкого регулятора (BnetzA) есть четыре месяца для рассмотрения заявки и подготовки отчета, то есть конечный срок - 8 января 2022 года.

Далее немецкий регулятор передает отчет Еврокомиссии, которая имеет два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится. Начало работы «Северного потока-2» без разрешений приведет к применению санкций к нему, подчеркнула Зеркаль.

В дополнение «Северный поток-2» должен пройти внутреннюю проверку на предыдущее введение в эксплуатацию, продолжительность этого этапа - до трех месяцев.

«Правда есть еще один «технический» вопрос. К моменту физического запуска газа по трубе эта труба должна получить сертификат безопасности независимого международного сертификатора. Nord Stream 2 AG отказывается комментировать, какая сертификационная компания будет обслуживать «Северный поток-2», и вовлечена ли эта компания в процесс предварительной проверки.

Продолжительность этапа - от одного месяца до одного года», - добавила Зеркаль, подметив, что «как ни крути кубик, а заявления о полноценном запуске проекта 1 октября несколько переоценены».

Она также сообщила, что во вторник встретилась с Андреасом Файхтом, госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии, который заверил, что газопровод не будет запущен в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации.

Напомним, в российском Газпроме заявили, что строительство скандального трубопровода «Северный поток-2» завершено.

Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил иск оператора «Северного потока 2» - Nord Stream 2 AG - на решение Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.