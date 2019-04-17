Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей 24 украинским военнопленным морякам, сообщает Громадське.

Трем раненым морякам, Андрею Артеменко, Андрею Эйдеру, Василию Сороке, продлили срок содержания под стражей до 26 июля.

Всех остальных военнопленных оставили под стражей до 24 июля.

Последним меру пресечения выбирали Богдану Небылицы, Юрий Будзилу, Владимиру Лесному, Юрий Безъязычному, Олег Мельничуку.

До этого россияне продолжили незаконный арест Роману Мокряку, Андрей Опрыску, Евгению Семидоцкому, Сергей Цибизову.

Также оставили под стражей Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко, Дениса Гриценко, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Андрея Драча, Виктора Беспальченко, Владислава Костишина, Владимира Варимеза, Сергея Чулибу.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.