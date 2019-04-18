Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным, а также отменил решение о национализации Приватбанка. Минфин готовится к подаче апелляционной жалобы. Президент Украины Петр Порошенко созвал заседание СНБО из-за ситуации с Приватбанком.

Коллегия судей, признавшая незаконной национализацию Приватбанка, недобросовестна, заявляет движение Честно.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский дал интервью РБК-Украина. Так, он считает, что российский президент Владимир Путин является врагом для него, намерен перенести Администрацию Президента из здания на улице Банковой, поддерживает легализацию медицинской марихуаны в виде капель и отказался комментировать вопрос своей религиозной принадлежности.

После этого Минздрав заявил, что Зеленский проявил неосведомленность, говоря о медреформе.

Центральная избирательная комиссия перенесла начало дебатов кандидатов в президенты на Общественном на 21:00. Зеленский на них не придет.

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Генеральный прокурор Юрий Луценко признал, что посол США Мари Йованович не передавала ему «список неприкасаемых» лиц.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал, о каком порядке проведения дебатов на НСК «Олимпийский» договорились представители штабов кандидатов в президенты.

ФСБ и ГУ ГШ РФ должны быть признаны террористическими организациями, а Россия - государством, которое распространяет терроризм в мире, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Если внутри Украины возникнет хаос, тогда для России наступит самое благоприятное время, чтобы начать полномасштабную войну против нашей страны, заявил начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Виктор Муженко.