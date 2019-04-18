Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал о каком порядке проведения дебатов на НСК «Олимпийский» договорились представители штабов кандидатов в президенты.

«МВД как «точка сборки» представителей штабов кандидатов, что они никак не могут договориться между собой о «дебатах на НСК». С узкой точки зрения - вопрос безопасности аудитории и кандидатов, с более широкой - площадка для переговоров. Да, сцен будет две. Сигналов будет два. Телетрансляций, похоже, тоже будет две. Это еще ничего, концертов вообще планировалось четыре: два до, два после (в каждого кандидата свои)», - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, штабы договорились, что трибуны поделят не вдоль, а поперек, символику партий использовать не будут, артистов с песнями будут запускать по-очереди, билеты поделят пополам и распространят каждый свои, время начала концертов – 16:00, а время начала дебатов – 19:00.

При этом Аласания подчеркнул, что штабы не договорились, по три или по четыре бдует вопроса, кто будет ведущим, будет одна или две ПТС, будут ли отдавать одну трансляцию всем каналам или каждый штаб будет вести свою съемку и отдавать своим каналам.

Он также сообщил, что переговоры о недоговоренном продолжат в телефонном режиме Денис Семенов (штаб Порошенко) и Кирилл Тимошенко (штаб Зеленского).

По словам Аласании, оба кандидата придут на НСК «Олимпийский» между 19:00 и 20:00 для проведения дебатов.

Также он отметил, что Общественное не будет принимать участие в организации дебатов на стадионе.

«Общественное продолжает придерживаться закона и здравого смысла: содержательные дебаты должны состояться в студии НОТУ 19-го апреля в промежутке времени от 20:00 до 21:00 (если иное не будет решено Центральной избирательной комиссией)», - подчеркнул Аласания.

Напомним, Президент Петр Порошенко согласился начать дебатысо своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19:00.

16 апреля команды кандидатов заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский». Штабы договорились об аренде стадиона с 09:00 до 00:00 19 апреля.