Минздрав Украины предостерег политиков и в частности кандидатов в президенты от распространения фейков и дезинформации, ведь они несут большую ответственность перед обществом, лидером которого хотят стать.

В интервью РБК-Украина, опубликованном сегодня, 18 апреля, Владимир Зеленский продемонстрировал неосведомленность о работе экстренной службы и запуске трансформации здравоохранения.

«И я думаю, сама Верховная Рада не знает ответы на какие-то вопросы, которые беспокоят общество. Это как с медицинской реформой. Это точно такая же история. Принимают медицинскую реформу... Кто вообще спросил у людей, а как мы из села доедем в эту больницу? Потому что теперь скорая помощь не приезжает, а у моего ребенка 39, а даже если 37, и эта бабушка с этой внучкой, у нее сердце становится, к ней не едет скорая помощь, потому что у нас такая реформа», - сказал Зеленский .

«Концепция изменений в системе здравоохранения была разработана экспертами еще в 2014 году. Перед запуском трансформации системы здравоохранения и представлением проекта закона в Верховную Раду Минздрав провел серию консультаций с заинтересованными сторонами (пациентами, медиками, руководителями медицинских учреждений, органов местного самоуправления, местных администраций) во всех регионах страны: https://bit.ly/2XmnQrQ, https://bit.ly/2v773Ns. В консультациях, которые проводились в два этапа в течение года, приняли участие 7500 человек. На основе рекомендаций и замечаний был разработан проект закона и дальнейший план действий. Также с регионами обсуждали проект концепции трансформации экстренной медицинской помощи», - подчеркнули в Минздраве.

С 27,3 млн пациентов, которые выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра, 70% довольны, свидетельствуют данные социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в конце марта этого года.

«Это важно, ведь именно на уровне сотрудничества пациента с врачом первичного звена в мире решают около 70% всех проблем со здоровьем, в том числе – вопрос повышенной температуры, недопущения состояний обострения хронических болезней или профилактики заболеваний. Динамика выбора своего врача и уровень удовлетворения граждан свидетельствуют о поддержке трансформации здравоохранения и хорошо проработанном плане изменений, который реализует нынешняя команда Минздрава Украины в сотрудничестве с правительством Владимира Гройсмана, местными властями, учреждениями здравоохранения, медиками и пациентами», - заявили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что вызовы скорой помощи никто не отменял. Правила вызова экстренной медицинской помощи утверждены приказом Минздрава от 1 июня 2009 года № 370. Изменения к этому нормативному акту не вносились, он действует на сегодняшний день, и именно им руководствуются диспетчеры скорой помощи, принимая вызовы.

Трансформация системы экстренной помощи, которая внедряется правительством с этого года, сосредоточена на том, чтобы все украинцы в критическом состоянии как можно скорее получили качественную помощь. Сейчас более 70% вызовов скорой - это непрофильные случаи. Экстренная помощь до сих пор обслуживает эти случаи, из-за чего часто не может вовремя оказать необходимую помощь людям в критическом состоянии, в том числе - детям.

Обращение родителей маленьких пациентов является экстренным вызовом, на который обязательно приезжает и будет приезжать бригада экстренной медицинской помощи. Среди неотложных состояний – состояние детей до 2 лет (в том числе повышенная температура), потеря сознания у детей или взрослых, признаки сердечных приступов и другие состояния, которые могут угрожать жизни.

Люди в состояниях, не угрожающих жизни (незначительное повышение температуры или давления без дополнительных симптомов, случаи обострения хронических болезней и т.д.) также получают необходимую помощь. Если на региональном уровне не определен механизм оказания медицинской помощи в неэкстренных случаях, к таким пациентам выезжают бригады экстренной (скорой) медицинской помощи в течение 1 часа с момента получения обращения.