Министерство финансов Украины не согласно с решением Окружного административного суда Киева о признании процедуры вывода неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства нарушающей нормы действующего законодательства и готовится к подаче апелляционной жалобы, сообщает пресс-служба Минфина.

«Решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством Украины с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Обеспечение выполнения всеми банками, которые работают в Украине, регулятивных требований и требований к капиталу является определяющим для обеспечения устойчивости банковской системы и поддержки общественного доверия», – говорится в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что капитал Приватбанка имел отрицательное значение и государство стало гарантом выполнения всех обязательств перед клиентами банка и сохранения средств граждан. «Приняв вынужденное решение о национализации и рекапитализации Приватбанка, государство вложило в этот банк 155,3 млрд гривен. Это был сложный, но необходимый шаг для обеспечения стабильности банковской системы и экономики в целом», – отметил в министерстве.

По данным Минфина, за последние два года в банке внедрены стандарты корпоративного управления, соответствующие лучшим международным практикам, усовершенствована модель управления рисками, продолжают вводиться инновационные технологические решения, а положительные финансовые результаты Приватбанка говорят сами за себя.

«Уровень покрытия обязательств высоколиквидными активами позволяет банку обеспечивать стабильное финансовое состояние, высокую платежную дисциплину и своевременное выполнение требований перед клиентами. И сейчас наша задача - защитить инвестиции государства, вклад каждого украинца», – сказано в сообщении.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным, а также отменил решение о национализации Приватбанка.