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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин является врагом для него. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

В частности, на вопрос журналиста о том, является ли Путин лично для него врагом, Зеленский ответил: «Конечно».

Он также исключил принятие закона, который бы гарантировал амнистию для боевиков самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик».

 
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