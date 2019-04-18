Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин является врагом для него. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

В частности, на вопрос журналиста о том, является ли Путин лично для него врагом, Зеленский ответил: «Конечно».

Он также исключил принятие закона, который бы гарантировал амнистию для боевиков самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик».