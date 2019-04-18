Если внутри Украины возникнет хаос, тогда для России наступит самое благоприятное время, чтобы начать полномасштабную войну против нашей страны. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Виктор Муженко.

Он отметил, что особенность российско-украинской войны в том, что она может начаться в течение одного часа и превратиться в полномасштабный конвенционный конфликт с привлечением сухопутного, морского, авиационного компонентов и Сил специальных операций.

По информации генерала, дислокация ударных соединений РФ, которые сформированы вдоль украинской границы, в том числе в Беларуси и в оккупированном Крыму, организована таким образом, что они без особой подготовки могут начинать активные боевые действия.

«По нашим расчетам и по расчетам НАТО, эти подразделения на 70 процентов готовы к ведению боев», — уточнил Муженко.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что угроза возможного вторжения вооруженных сил Российской Федерации вглубь территории Украинского государства остается.