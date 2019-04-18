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Коллегия судей, признавшая незаконной национализацию Приватбанка, недобросовестая, заявляет движение Честно.

«По данным Честно. Фильтруй суд!, все трое судей, которые приняли соответствующее решение, - недобросовестные. А это судья Качур Игорь Анатольевич, а также судьи Келеберда Владимир Иванович и Амелехин Виталий Вячеславович», - говорится в сообщении.

Так, Качур в декларациях за 2013 и 2014 годы не указывает о том, что ему на праве пользования (проживания) принадлежит квартира площадью 69,3 кв.м с 2002 года, о чем указано в декларации за 2015 год.

Келеберда, по данным Бигус.инфо, вероятно фиктивно развелся со своей женой, чтобы скрыть имущество от декларирования. В частности, в сюжете программы идет речь о том, что судья подавал документы для осуществления загородного строительства, однако в результате владелицей дома стала жена судьи, с которой он накануне развелся. Однако, по свидетельству консьержей, судья и его бывшая жена продолжают проживать вместе. Также, по мнению журналистов, дополнительным подтверждением совместного проживания является безвозмездное пользование судьей автомобилем, который принадлежит на праве собственности бывшей жене. Таким образом, в случае продолжения совместного проживания судья должен задекларировать указанный загородный дом. Сам судья в своем комментарии отметил, что все задекларировал правильно.

Амелехин является одним из судей Окружного административного суда Киева, которому в 2013 году было предоставлено служебное жилье в столице. По данным реестра судебных решений, судья подал иск об обязательстве председателя суда обратиться с требованием исключить квартиру из числа служебных и передать судье в постоянное пользование, которое было удовлетворено, а соответствующее решение было выполнено. Таким образом судья исключил передачу вышеуказанной квартиры другим госслужащим, нуждающимся в служебном жилье, после увольнения Амелехина с должности судьи и фактически использовал свое служебное положение в личных целях.

Также в 2013 году своим решением Келеберда запрещал ВО «Свобода» и другим субъектам, реализующим право на мирное собрание (т.е. неопределенному кругу лиц), проводить митинги у здания Гостиного двора. В свою очередь Амелехин в составе коллегии принял постановление, которым узаконил решение Кабинета Министров Украины об исключении здания Гостиного двора из списка памятников архитектуры и отказал в инициировании включения Гостиного двора в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. По информации с сайта Depo.ua в 2012 году это здание вышеуказанным решением Кабмина было исключено из списка памятников архитектуры, а земельный участок под зданием был передан для проведения реконструкции здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой. Вышеуказанное решение вызвало многочисленные протесты среди защитников памятников архитектуры Киева.

Напомним, 2 апреля Высший совет правосудия уволил судью Соломенского районного суда Киева Людмилу Кизюн из-за решения в пользу бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского.

Сегодня, 18 апреля, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным, а также отменил решение о национализации Приватбанка.

Национальный банк Украины заявил об обжаловании этого решения.

В случае поступления апелляционной жалобы от НБУ, Честно. Фильтруй суд! будет мониторить судей апелляционной инстанции, которые будут ее рассматривать.
ForUm

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