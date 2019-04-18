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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался комментировать вопрос своей религиозной принадлежности к той или иной конфессии, назвав его личным и внутренним. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Зеленский отметил, что он религиозный человек, но отказался называть конкретную конфессию или конкретные убеждения, которых придерживается, сославшись на то, что у него в семье о религии говорить не принято.

«Вообще, на тему религии… Есть вещи, которые мы никогда не обсуждаем за столом в моей семье. Так меня учил мой отец. Я никогда их ни с кем не обсуждаю. Вопрос религии – номер один. Мы никогда не обсуждаем вещи, которые раскалывают семьи и общество. Я никогда этого не делаю. Ни-ког-да. Но я верю в Бога, если про это вопрос», - пояснил кандидат.

Что касается возможного посещения церковных богослужений в случае, если его выберут главой государства, а также встреч с представителями разных конфессий и так далее, Зеленский заявил, что это его личное дело и он не будет транслировать его на весь мир.

Вместе с тем Зеленский готов присягать на Евангелии, потому что считает это всего лишь традицией.

«Есть традиции, которые никто не хочет нарушать», - отметил он.
ForUm

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