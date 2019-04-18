ФСБ и ГУ ГШ РФ должны быть признаны террористическими организациями, а Россия - государством, которое распространяет терроризм в мире. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По его словам, 17 апреля на совместном брифинге Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины «были приведены неопровержимые доказательства участия ФСБ и ГУ ГШ ВС Российской Федерации в организации терактов на территории Украины».

«Силовыми структурами нашего государства разоблачена созданная спецслужбами государства-агрессора агентурная сеть, которая несет ответственность за серию терактов на территории Украины, подрывов и убийств, в частности, сотрудников СБУ и ГУР МО Украины. Были задержаны действующих сотрудников спецслужб РФ, признание которых свидетельствуют о целенаправленной организации ФСБ и военной разведкой РФ террористической деятельности на территории нашего государства», – отметил он.

Согласно полученным доказательствам, подчеркнул Турчинов, ответственность за организацию террора и диверсий на территории Украины несут директор ФСБ РФ генерал Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий Минаев, начальник ГУ ГШ ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.

Секретарь СНБО подчеркнул, что против всех лиц, причастных к организации и выполнению терактов, возбуждены уголовные дела. Кроме того, указанные лица должны быть внесены как террористы в базу Интерпола, и в санкционные списки, убежден Турчинов.

«Аналогичные преступления спецслужб РФ были разоблачена и за пределами нашей страны - в частности, использование боевых отравляющих веществ на территории Великобритании и т.д.» - напомнил он.

«Все эти преступные деяния дают основания признать спецслужбы РФ, в частности, ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ, террористическими организациями, а Россию - государством, которое распространяет терроризм в мире», - подытожил Турчинов.

Напомним, Служба безопасности Украины считает организатором операций по убийству украинских офицеров разведки начальника департамента Федеральной службы безопасности России генерала Дмитрия Минаева.